Um Solar modernizado: Impressionante!

O Homify 360º de hoje mostra um espaço muito especial, do século XVIII que foi modernizado e transformado num lar muito aconchegante. Era um solar com uma construção tradicional e fachada em granito. Todos os elementos passíveis e com interesse de serem mantidos ou recuperados o foram. Ocorreram algumas demolições pontuais e adição de volumes, mas no interior respira-se modernidade.

Este é um projecto de remodelação e reabilitação pelos arquitectos ADVD Atelier de Arquitectura e Design de Moimenta da Beira, um espaço no campo, rodeado por uma bonita paisagem rural que vale a pena conhecer!