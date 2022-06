6 segredos sobre home staging

Home staging - um conceito muito actual, que vemos vezes sem conta na homify e pela internet fora e que será a chave para que a sua casa seja vendida ou arrendada num abrir e fechar de olhos! Mas afinal o que é isto?

O conceito de home staging chega-nos do outro lado do oceano dos Estados Unidos da América e significa valorização imobiliária. Dividindo o conceito por palavras, temos o seu significado mais preciso: home (casa) e staging (encenação), ou seja, casa encenada, com o ambiente encenado. Esta técnica é muito utilizada aquando da colocação de imóveis no mercado quer para venda, quer para arrendamento, com o intuito de os valorizar e os fazer sobressair em relação a todas os outros. Uma casa preparada para os olhos de possíveis compradores ou inquilinos obtém pontos instantâneos sobre outras possibilidades. Além disso, e uma vez que vai ter a entrar na sua casa pessoas estranhas que não conhece de lado nenhum, permite-lhe reservar um pouco a sua privacidade.

No artigo de hoje vamos contar-lhe 6 segredos acerca desta técnica inovadora que o vão deixar completamente boquiaberto! Está preparado? Então vamos lá!