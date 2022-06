6 maneiras fáceis de mobilar um apartamento para estudantes

Tem um apartamento livre perto de uma universidade ou os seus filhos já estão nessa fase da vida e pretende mobilar um apartamento para esse fim? Então este artigo é para si!

A maior parte de nós sabe ou tem uma ideia do quão frenética e vivida é a passagem de um jovem pelo mundo universitário. Entre estudos e festas, sobra pouco tempo para arrumações e limpezas, além do que muitas vezes, com o sentimento de liberdade por estarem fora da casa dos pais, tornam-se um pouco desleixados. Para um apartamento com este fim, não vale a pena investir rios de dinheiro em coisas caras – lembre-se que a probabilidade de haver muita gente a passar por ali depende dos seus inquilinos. No entanto, o facto de não interessar mobilar a casa com a melhor cama ou o melhor sofá não implica que apresente um apartamento feio e desagradável, que não interesse a ninguém.

Actualmente, já uma panóplia de escolhas no que toca a mobília e decoração por vários preços, pelo que não tem desculpa para não deixar o seu imóvel bonito para quem o for arrendar! Olhe-o como se fosse você o estudante e o fosse arrendar ou mesmo se fosse um apartamento para o seu filho acabado de sair do secundário para um mundo totalmente novo. Já imaginou? Então agora vamos às nossas sugestões de hoje!