Como escolher o sofá ideal?

A cor terá sempre a ver com o mood que escolher para a sua sala. É verdade que as cores do sofá recaem, geralmente, sempre para as mesmas – branco, preto, cinzento, castanho ou bege. Mas pode fugir do cliché e dar aquele toque de cor neste elemento, que se impõe na sala. A atualidade e as novas tendências já trazem cores mais frescas, ousadas e diferentes, como o vermelho, o azul, o roxo, verde ou ainda com padrões coloridos. Uma cor energética no sofá é a promessa de uma sala cheia de vida e de cor, que pode quebrar o restante espaço mais neutro, caso optou por este mood.

Porém, é um facto, que se escolher as cores 'padrões', não existe um grande risco e serão mais fáceis de conjugar com novas decorações.

Ao escolher a cor, veja o dia de hoje, mas pense também no do amanhã, já sabe não é um item que mudamos a cada vontade!