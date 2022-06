O que não pode faltar num quarto de menina!

Para todas as joaninhas e não só! O vermelho pode ser uma óptima alternativa ao tradicional cor-de-rosa, quando conjugado com brancos e uns apontamentos mais escuros permite salpicar um espaço com muito carisma e diversidade. O mobiliário simples, por vezes, é uma boa opção pois permite a sua personalização e transformação. Como sabemos, ser criança não dura para sempre (infelizmente) e à medida que as crianças vão crescendo surge a necessidade de re-adaptação no quarto. Pense nisso logo de início!