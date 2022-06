Decoração de Interiores de Revista em Apartamento de Luxo

Não estamos a exagerar quando dizemos que esta habitação é uma das mais incríveis que já por aqui passaram. Se não acredita veja com os seus próprios olhos!

O projecto que lhe iremos mostrar hoje é da autoria do atelier português Viterbo Interior Design. Este projecto surgiu precisamente da vontade do cliente em possuir uma habitação repleta de design e com um toque de tradição. O objectivo era o de criar ambientes modernos que ao mesmo tempo possuísse uma alma antiga e por isso muito clássica e vintage. Cada espaço foi tratado de uma forma única e exclusiva e é neste sentido que cada divisão da casa revela uma nova personalidade e espelha um estilo distinto de todas as outras.

Está pronto para uma viagem de emoções únicas?