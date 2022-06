Uma casa renovada entre o Rio e Mar

Por se tratar de uma casa de férias, todo o projeto foi pensado e desenhado com o objetivo de aproveitar ao máximo as zonas sociais, onde os proprietários, a família e os amigos possam sentir o conforto de áreas mais desafogadas. No entanto, e apesar disto, os quartos ainda têm áreas suficientemente boas. O alpendre, no exterior, funciona como uma extensão da sala interior, onde se pode desfrutar do ar livre e sobretudo da magnífica vista para o rio Arade. É aqui que se fazem a maior parte das refeições quando o grupo que se junta é numeroso. É também aqui que muitas vezes se tomam as bebidas no fim do dia e se aprecia o fantástico pôr-do-sol, na zona de sofás colocados especialmente para o efeito.