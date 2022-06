Reabilitação em tons de vermelho!

E agora que já viu os dois espaços interiores mais relevantes, voltemos de novo ao exterior.

Como pode ver, trata-se de uma moradia de dois pisos, ligados entre si quer pelo interior, quer pela escadaria exterior em pedra. Tratando-se de uma fachada a Sul, houve o cuidado por parte do arquitecto, em dar o devido sombreamento aos espaços interiores através de portadas vermelhas em madeira que, como já conseguiu perceber, fazer parte integrante do conceito global do projeto. O espaço exterior disponível é bastante amplo oferecendo assim um leque de possibilidade de apropriação do espaço. Desde uma pequena mesa com duas cadeiras, como vemos na imagem, a mobiliário de exterior de maior volume, este espaço pode receber diversas utilizações!

