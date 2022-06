Chalé modular em madeira

NORMA | Nova Arquitectura em Madeira (New Architecture in Wood)

Nesta imagem podemos perceber a estrutura elevada de cimento que isola o chalé de madeira do solo, evitando assim o contacto directo da madeira com possíveis humidades. Esta solução é fundamental para garantir a durabilidade da madeira. O espaço entre as paredes, feitas de madeira maciça, é preenchido com um material isolante para garantir um melhor desempenho térmico do edifício.