Renovação e ampliação de edifício histórico

Partindo da vontade de preservar as memórias inerentes à época construtiva, o atelier procurou reintrerpretar a tipologia construtiva mantendo a sua estrutura e linguagem, combinando-a com as exigências de conforto da contemporaneidade. Deste modo o projeto desenvolveu-se através de intervenções cirúrgicas que garantiram uma nova vida ao espaço sem incorporar contrastes dramáticos com o edificado ou com a envolvente.