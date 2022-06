Que influência têm as cores quando aplicadas num quarto?

A vida é uma fusão de cores…

Algumas são mais escolhidas do que outras para o quadro da nossa vida!

As cores estão à nossa volta, cativam ou não! Gostamos dela, umas mais que outras, existem as fortes, as vibrantes, as brilhantes, as mates ou ainda, as escuras. A possibilidade de ter um tonalidade diferente de uma cor é imensa, misturas e mais misturas dão vida a novas cores, cada uma com um nome. É claro que no dia-a-dia não usamos termos específicos, falamos na generalidade da paleta cromática – verde, rosa, azul, preto, branco, castanho e por aí em diante.

Todos nós temos cores mais preferidas do que outras, no entanto, não quererá dizer que usaremos aquela cor para tudo na nossa vida, não sejamos radicais. Por exemplo, eu gosto muito do cor-de-rosa, porém uso em pequenos detalhes, não pinto tudo a rosa. E a sua cor, qual é? A partir das variações de cor preferida ou não vamos construindo a decoração da nossa casa, mantemos um equilíbrio por todas as divisões. No quarto, sabemos que lá precisamos de cor, mas também de suavidade, por ser um lugar de repouso, onde se procuram boas energias e revitaliza-se.

Sabia que as cores têm um forte poder em nós? Não só pelos nossos olhos, elas são 'absorvidas' pela nossa mente, pois vários estudos apontam que as cores afetam o nosso sistema nervoso, influenciam as nossas emoções e humores. Incrível, não é? Por isso, não pode escolher a paleta cromática do vosso quarto atoa, nomeadamente no quarto, onde é preciso descanso. Vamos à descoberta de seis cores diferentes, o que elas influenciam e se de facto são ideais para ter no quarto.

Leia tudo com atenção, até porque a cor pode aumentar a atenção e memorização, por isso, com a fusão de cores do artigo, talvez seja perfeito para memorizar estas dicas!