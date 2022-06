Uma casa simples e contemporânea

Novamente, também aqui, as linhas horizontais são marcadas por janelas largas e as de desenho horizontal são as protagonistas. O volume mais pequeno é considerado quase como um segundo piso e do lado de fora tem maior impacto visual. Ao nível do rés do chão, encontra-se a garagem marcada por um grande portão também ele horizontal. Em frente, o pavimento é marcado por superfícies horizontais, paralelas à casa, direccionando o caminho. À volta, relvado e árvores compõem o cenário.