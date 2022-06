Recuperação do Castelo de Celorico da Beira

Hoje temos para si um artigo, no mínimo, diferente! Um projecto de recuperação de um castelo no concelho de Celorico da Beira no distrito da Guarda, que é de um profissional português, Arkivo. Sabemos que um dos desafios com que a arquitectura se depara actualmente é com a crescente valorização patrimonial, no entanto, ao tentarmos reintroduzir um monumento em desuso ao atribuir-lhe novas funções, devemos ter em conta que a reutilização, é sem dúvida, a forma mais audaciosa de valorização patrimonial. Atribuir um novo uso a um edifício histórico é uma operação difícil e complexa, que não deve fundar apenas sobre uma semelhança com o destino original. Neste sentido o projecto que lhe trazemos, mostra como é possível preservar uma memória patrimonial e histórica de um lugar, atribuindo-lhe um novo uso contemporâneo. Este projecto ganhou o terceiro lugar do prémio do Programa Operacional da Cultura.

Ficou curioso? Venha descobrir!