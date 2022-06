Cella Bar: O bar mais bonito do mundo!

No caso do edifício original do celeiro as paredes, telhado e portas careceram de profundas reparações, chegando algumas a ser substituídas. As paredes são de pedra de basalto, típica dos edifícios da região e o telhado é de telha tradicional em barro.

No final de tudo isto, os dois edifícios criam quatro espaços distintos: o piso térreo do celeiro é destinado ao restaurante principal, enquanto o nível mais baixo da extensão contém uma sala de jantar mais íntimo. No andar de cima, o celeiro abre espaço a alguns lugares adicionais e um bar de madeira. Portas envidraçadas conduzem-nos daqui a um terraço ao ar livre no nível superior da extensão, enquadrada por grades de metal.