Uma casa de família positiva

Para despertar do branco das paredes, do preto do pavimento, do preto/branco do tapete divertido e ainda do beije do sofá e dos móveis de apoio, as designers aqueceram o ambiente deste espaço de estudo/trabalho dos três jovens, ao escolherem o encarnado como cor dominante para paredes, teto e bancada de trabalho, em MDF ultra lacado e ainda para algumas almofadas no sofá e um banco que desliza sobre rodas e que se presta a grandes brincadeiras.