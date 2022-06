Como tornar a sua cozinha mais apta aos seus cozinhados?

Normalmente temos tendência a ir acumulando coisas em cima da bancada da cozinha ai isto fica aqui no cantinho que não ocupa espaço nenhum e se for preciso no dia seguinte há mais qualquer coisinha que, ao lado daquela do dia anterior também não vai ocupar muito mais espaço… e por aí adiante, até ao dia em que tem em cima do seu balcão tarecos que nunca mais acabam. Assim a sugestão que temos para lhe dar é: obrigue-se a arrumar sempre as coisas dentro dos armários ou gavetas porque, a partir do momento em que abra um precedente, está tudo perdido – estamos a exagerar um bocadinho! – mas acredite que abrir e fechar uma porta, dar-lhe-á muito menos trabalho do que arrumar todo o balcão passado um mês.