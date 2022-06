O que precisa para ter um canto de leitura?

A premissa essencial para que o acto de leitura seja simplesmente fantástico tem que ver com o sítio onde confortavelmente nos sentamos. Uma cadeira confortável é indispensável se estiver a pensar criar em sua casa um canto de leitura, diríamos que com a mesma importância só mesmo a questão da iluminação. Pois bem, dependendo do que significa para si uma cadeira confortável há vários modelos que pode ter em conta. Pode optar por uma cadeira mais recostada, com encosto de cabeça, com braços, ou ainda com uma parecida à da imagem onde pode pôr as pernas ao alto. A verdade é que tem de se sentir realmente bem, porque conforto é determinante quando se trata de actividades de que gostamos e nos dão prazer. Já sabe, a primeiríssima coisa a fazer quando estiver a montar o seu cantinho de leitura é escolher um cadeira que lhe encha as medidas .