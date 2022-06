6 dicas para usar arte contemporânea na decoração de sua casa

O artigo de hoje junta duas vertentes que muito nos agradam, a primeira apanágio da nossa publicação: decoração e a segunda: arte, no caso de hoje arte contemporânea. Há quem considere que arte – no geral – serve para decorar – ainda que não possamos concordar com essa opinião, acreditamos que certos objectos artísticos podem de alguma forma forma embelezar os espaços. Não defendemos que deva comprar um Picasso simplesmente porque este fica bem com as cores da sua sala de estar, contudo é facto que existem inúmeros quadros pintados a óleo, aguarelas, serigrafias que acabam por ter um carácter decorativo pelo facto de ser a peça perfeita para pendurar em determinada parede. Nada contra, como lhe dizemos tantas vezes o importante é que a sua casa, aos seus olhos lhe pareça bonita e que acima de tudo se sinta bem nela.

Temos sugestões de várias naturezas para lhe dar, para para cada necessidade uma opção diferente. Os pequenos apontamentos na nossa casa são como os acessórios de roupa, por mais pequenos que sejam fazem sempre a diferença! Posto isto passemos para as seis dicas que temos para si!