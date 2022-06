Sempre quis um jardim interior? Então aqui tem!

Começamos por um dos nossos jardins favoritos, os jardins verticais! Esteticamente estes são os que melhor podem funcionar, o exemplo que lhe apresentamos é simplesmente primoroso e deixa qualquer um a imaginar uma parede de sua casa coberta com um pouco de natureza. Se pensa que a verticalidade é um problema, desengane-se, a única diferença deles jardim para um horizontal é que tem de por na sua paredes suportes onde possa ir prendendo as suas plantas de forma a que estas possam ir crescendo em altura, no fundo o tipo de técnica a usar é o mesmo de uma trepadeira. Este jardim implica algum cuidado a este nível – não convém deixar crescer as plantas demasiado porque o efeito acaba por se perder. Pode fazer uma selecção de verdes ao seu gosto e ir espalhando pela parede à medida que vão crescendo, o efeito será com certeza do seu agrado!