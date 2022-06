Como embelezar a casa de banho do seu apartamento alugado?

As casas de banho pelo mal dos nossos pecados, são por vezes despojadas de arrumações, o espaço é restrito, mas as nossas 'coisas' existem à mesma, como tal precisamos de espaço e de lugar para as colocar. Mas nós aqui na homify, temos sempre umas cartas debaixo da manga, quer saber, não é verdade? A estratégia é muito simples, barata e bastante eficaz, pode optar por montar umas prateleiras na parede da sua casa de banho ou mesmo por baixo do lavatório, caso este não tiver móvel. Pode adquirir uma escada ou construir a sua, com uns paus de bambu, este item será ideal para colocar as toalhas ou as roupas para sair do banho, nomeadamente se não quiser furar a parede.

Pode comprar cestos ou armários em verga, são giríssimos e super práticos, aí terá espaço, para organizar toalhas e os seus produtos cosméticos e de higiene!