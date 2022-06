Qual a melhor piscina para o seu jardim?

Quanto a si não sabemos, mas quanto a nós, cada vez que a palavra piscina ecoa nos nossos ouvidos somos de imediato transportados para muito longe, para lugares quentes, onde é sempre verão e o sol brilha! Para muito de nós existe uma quase aura de sonho quando falamos de piscinas. Claro que nos nossos melhores sonhos, uma piscina está logo ali no jardim da nossa casa, isso seria sem dúvida o imaginário perfeito. As piscinas servem essencialmente para que possamos tirar partido delas, contudo estaremos todos de acordo ao dizer que existe um lado estético muito forte e muito presente no que a piscinas diz respeito. Como no mundo da arquitectura e da própria decoração, também estes maravilhosos tanques azuis vão apresentando algumas diferenças com o passar do tempo. É precisamente isto que queremos abordar neste artigo, de que forma há diferentes aspectos que podemos ter em conta quando quisermos construir uma piscina no jardim de nossa casa.