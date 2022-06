Arrebatadora habitação repleta de qualidade charme

Uma característica muito presente e muito especial neste projecto, é que apesar de ser uma casa de praia, os seus interiores não reflectem isso. São mais elaborados e mais compostos do que normalmente são casas de praia. Aqui estamos presentes a interiores luxuosos e em que peças de design teimam em espreitar. A atmosfera é agradável e descontraída mas bastante decorada.

A sala de estar do Villa Orientar Mandarin impressiona com as suas vistas deslumbrantes, possíveis de alcançar através das suas amplas janelas. A sua magia especial deve-se a esses valores e ainda às cores inteligentemente alcançadas – entre as cores neutras de cinza, areia e castanhos ligeiro acentos de azul reflectem as cores do mediterrâneo.