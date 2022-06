Precisa de uma nova mesa de jantar? Está no sítio certo!

Ao nível do conforto enquanto estamos a degustar uma bela refeição, as mesas redondas têm uma grande vantagem sobre as mesas rectangulares, está a ver qual é? Precisamente! Não temos de estar preocupados com as cotoveladas no vizinho do lado! Contudo é necessário encontrarmos umas cadeiras que se adaptem à sua forma e estrutura! No exemplo que vemos mesa e cadeiras existem em simbiose perfeita em contraste com um espaço essencialmente branco. Uma mesa para seis pessoas que transmite uma perfeita noção de elegância para além de bem estar. Longos almoços de domingo são bem vindos a esta sala de jantar!