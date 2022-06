Lavandarias e espaço para roupas!

Numa casa de banho com mais ou menos espaço, existem sempre boas ideias no que toca à colocação da máquina de lavar a roupa. Neste caso o electrodoméstico foi colocado de baixo da bancada do lavatório. Parece assim ocupar pouco espaço e não está tão descontextualizada assim, já que é na casa de banho que nos despimos e colocamos a roupa no cesto antes do banho.

Aqui o modelo escolhido foi tido em consideração e optou-se por uma com aparência mais moderna, visto ter um acabamento metalizado.