A casa de campo que todos desejam

Para o projecto desta casa, de quase 660m², os arquitectos tiveram como ponto de partida as necessidades e as expectativas dos proprietários. Assim, o trabalho teve como objectivo trazer a cada canto da casa a sensibilidade estética dos seus futuros usuários. A casa desenvolve-se a partir de um pátio central que ilumina todas as suas divisões.

Este é um projecto que define uma imagem arquitectónica particular já que, tal como dissemos no início, procura recriar os costumes do país de origem dos proprietários: a Itália. A casa tem um aspecto rústico e tons quentes. Ao seu redor, vemos terraços e jardins encantadores. A fachada é, por sua vez, construída com materiais rústicos e naturais, formas suaves e diferentes volumes