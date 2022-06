Como separar a cozinha da sala? 6 ideias fantásticas!

As ilhas de cozinha encerram em si próprias uma forte e distinta personalidade por via dos materiais que encontramos a revesti-las, das suas formas e da forma como estão equipadas. É fácil elas tornarem-se no ponto focal de uma cozinha.

Na fotografia que vê acima, proposta do gabinete Elías Arquitectura, podemos ver que os ambientes se encontram todos integrados sem distrações visuais, fazendo com que o lugar tenha um aspecto amplo e luminoso. As cores neutras dos acabamentos e da decoração reforçam este conceito de unidade e de integração.

A ilha da imagem separa de forma muito elegante dois ambientes distintos: o da cozinha e o da sala de estar e de jantar. No entanto, há uma indiscutível harmonia na maneira como o projecto foi pensado. A nobreza do mármore para isso contribui. Trata-se de uma pedra elegante e sóbria que comporta carácter e força de forma excepcional, reforçando a luminosidade e a simplicidade das linhas que caracterizam o estilo moderno do conceito.