A casa modular para as férias em Lisboa

O desafio colocado à equipa Plano Humano Arquitectos consistia no desenvolvimento de uma unidade habitacional que através de custos controlados fosse capaz de criar um espaço confortável sem comprometer os aspetos estéticos. Pretendia-se assim a criação de uma estrutura compacta capaz de acomodar uma zona de estar, uma pequena cozinha e uma casa de banho de apoio.

O trabalho desenvolvido pelos arquitetos assume uma forma paralelepipédica com dimensões bastante reduzidas, comercializada sob a forma de um kit facilmente transportável. No interior, a sala pode ser dividida através de painéis removíveis criando duas áreas que pressupõem diferentes graus de intimidade. Enquanto a sala se relaciona com uma pequena área exterior incorporada no módulo, o quarto assume uma atmosfera bastante mais privada. Além de ser facilmente montado por apenas duas pessoas, este módulo não envolve a utilização de qualquer equipamento pesado. Naturalmente, também não são necessárias fundações podendo ser implantado em praticamente todo o tipo de terrenos.