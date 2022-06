Casas minimalistas: design de sonho!

Será parecida com esta a casa dos seus sonhos? Na verdade, tem tudo para que assim seja e, por isso mesmo, a partilhamos consigo. Esta casa projectada pelo arquitecto português Bruno Marques, construída numa área total de 600m², é bastante espaçosa, com áreas volumosas e vários espaços distribuídos em dois andares. As janelas ocupam grande parte das fachadas, criando imensos pontos de luz em todo o edifício. Como podemos ver pela janela, a decoração e a mobília são realmente reduzidas, deixando as áreas mais espaçosas e amplas.

Os jardins das casas minimalistas são também eles despojados de flores e decorações. Geralmente, possuem um relvado e pouco mais do que isso. A piscina acaba por ser, neste edifício, a cereja no topo do bolo, contribuindo para a elevação do projecto e oferecendo aos residente um espaço perfeito para desfrutar da vida em todos os momentos.