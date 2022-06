Antes e depois: impressionante remodelação em Espanha

Como vê, ao nível do piso térreo, apareceram novos vãos, janelas e ainda uma porta para facilitar o acesso ao interior e aumentar a luz natural nos interiores. O terreno exterior foi lavrado e plantada relva apesar do seu aspecto ainda selvagem. As casinhas existentes ao lado da habitação principal, antigamente serviam para colocação de lenha para o inverno e ainda para guardar animais. Assim sendo e para manter mais presente todas as características do passado, as mesmas foram mantidas e a traça a nível de arquitectura manteve-se totalmente intacta.