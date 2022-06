Como planear uma casa amiga da família em 7 passos

Quando iniciamos a nossa vida a dois, é natural que o entusiasmo e os poucos recursos financeiros nos levem a aceitar quase qualquer espaço que possamos chamar casa . Na verdade, naquele momento o que importa é estarmos juntos e dividirmos o nosso dia-a-dia com a pessoa escolhida. Abdicamos do jardim, do terraço, dos três quartos (às vezes até abdicamos dos quartos de todo!), da cozinha espaçosa e da sala onde caiba um bom sofá. No entanto, com o passar do tempo, o amor e uma cabana – literalmente! – deixa de ser suficiente. E, por norma, qual é a grande razão para que o T0 menos 1 deixe de satisfazer as nossas necessidades? O crescimento da família! Quando chega um bebé, tudo muda! Aquela pessoa de 50cm faz com que a vida do casal se altere e, de repente, deixe de haver espaço para tanta roupinha e nova mobília e brinquedos e tudo e tudo! Ainda que dê para aguentar os primeiros meses numa casa mais pequena, eventualmente a família tem que se mudar para uma maior, para que toda a gente tenha o seu espaço e conviva harmoniosamente. Se este é o seu caso, fique connosco e leia as dicas que temos para lhe dar acerca de como planear uma casa amiga da sua família!