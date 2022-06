Uma casa única e encantadora

Chama a atenção pela sua forma e materiais, pelas suas cores e por onde está localizada. É uma casa que se encontra um pouco distante de nós, mas que poderia adaptar-se bem a qualquer lugar, incluindo ao nosso pequeno Portugal. Hoje vamos até à Coreia do Sul! Alli, o arquitecto do atelier WoodSun, impressionou-nos por esta vivenda muito especial: uma cabana moderna de madeira no meio da floresta.

Esta cabana é uma mistura perfeita entre modernidade e conforto. Suas linhas simples têm a pureza que conhecemos dos contos infantis: telhado de duas águas salpicado de janelas com uma perfeição de desenhos sustentável e distribuição moderna. É uma casa encantadora que liga a natureza que a rodeia através do material básico da sua fachada: madeira!

Vamos descobri-la?