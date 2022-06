Truques simples para uma decoração elegante

Como vê, numa decoração elegante podemos misturar estilos, de forma elegante e sempre com bom gosto. Já falamos em peças antigas, em madeira, em simplicidade, mas agora aconselhamos-vos para uma decoração tendência, juntar uns candeeiros modernos dentro do vosso espaço, seja na sala, no quarto ou noutra divisão que considerar pertinente. É como uma ligação de estilos, de tempos e de personalização. Algo feito com sentido e sobretudo com bom gosto.

Os candeeiros não podem, de forma alguma, serem menosprezados quando falamos em decorar a nossa casa, devem ter tanta importância como um mobiliário. Não serve apenas para iluminar, mas sim para decorar aquele espaço vazio do teto, que recai delicadamente sobre o restante ambiente. O candeeiro está no nosso campo de visão, é bastante chamativo, como tal tem de ser escolhido com cuidado.

Para a sua casa ficar com uma decoração elegante, pode sempre procurar estes candeeiros modernos, da marca portuguesa Royal Lagos Company, são peças soberbas, que trarão à sua casa um design muito especial!