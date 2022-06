Antes e depois: Adivinha em que foi transformada esta garagem?

Muitos de nós tem como sonho pessoal, vir a ter um negócio próprio. Seja a vender algo novo e único feito pelo próprio ou apenas a estar mais próxima dos clientes e fazer negócio. Todo este processo implica custos altos, mesmo que o espaço adquirido seja velho e longe do centro da cidade.

Entendemos também que a percepção dos custos na contratação de profissionais qualificados e as possíveis obras de renovação podem levar por água a baixo os sonhos de qualquer um! Não querendo que isso seja o futuro, no artigo de hoje, os profissionais Japoneses transformaram esta garagem no sonho dos seus proprietários. Fizeram-no sem gastar demasiado e conseguiram um resultado fantástico. A ideia era transformar a garagem em algo mais funcional e assim foi-lhe dada outra função base: um loja.

Se tem a sorte de morar num bairro ou zona cheia de vida e já lhe passou pela cabeça abrir negócio próprio seja de que ramo for, porque não usar a própria casa para isso? Nada melhor do que trabalhar na própria casa. Se a sua garagem não é nada mais do que um monte de desarrumação e bagunça pense duas vezes. Na pior das hipóteses irá organizar o espaço, mas poderá também, realizar e concretizar um longo sonho de vida…

Se este assunto conquistou a sua atenção, convidamo-lo a entrar neste projecto e a viajar até ao Japão…