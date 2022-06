Apartamento colorido e super especial

Esta imagem apresenta a cor que domina o projecto inteiro – aplica na parede este maravilhoso azul turquesa. O cor de laranja avermelhado, aparece também aplicado nas mesas finas de apoio, no tampo da mesa de jantar e no interior do candeeiro suspenso, como mais uma presença forte de cor em contraponto o azul. Esta será outra cor que será vista diversas vezes, tal como o tom azul que se irá repetir e a qual se irá acostumar ao longo das seguintes fotos.

Repare como a parede de fundo em madeira de textura com letras e algarismos é o centro de todas as atenções desta sala de jantar.