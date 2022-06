Também sob uma mesa de refeições candeeiros aparecem para iluminar mas inevitavelmente para decorar e decorar em grande escala, ou não fossem eles bem vistosos.

A composição de 4 candeeiros de tamanhos diferentes e em alturas diferentes acaba por ser o centro de todas as atenções no espaço e quando falamos de candeeiros imponentes é sobre isso que nos referimos! Enquanto o maior parece ser de metal os restantes parecem-se com cascas de frutas gigantes, do género dos côcos. Neste espaço, a mistura de materiais é imensa e devido às cores usadas o ambiente é quente e confortável.