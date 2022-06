7 maneiras de tornar uma parede vazia mais atrativa

A decoração de interiores também se pode, e deve, fazer com jardins verticais. Não precisa de investir muito dinheiro, basta procurar no mercado da sua área de residência as típicas caixas de fruta, depois escolha aquela parede lá de casa que está a precisar de uma certa vida. Uma das paredes da sua cozinha, funcionando como jardim interior, ou da varanda, ou quem sabe outra, ficariam fantásticas com plantas. Aproveite para tornar as suas receitas ainda mais saborosas.

Uma bela dica é deixada por esta fotografia: aproveite para pintar a parede de preto, assim pode escrever. No momento de cortar para cozinhar, não terá qualquer dúvida. Fica a sugestão!