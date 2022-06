O poder arrebatador das cores!

No litoral de Benidorm, o espectro de cores foi aplicado no passeio junto ao mar, com o intuito de incentivar os transeuntes a longos passeios de forma divertida. A sua forma sinuosas e ondulada, em conjunto com as 7 cores do arco íris, fizeram deste local um sitio de obrigatória passagem para quem visita Valência, na vizinha Espanha. O pavimento adquiriu esta cor com dois formatos de azulejo cerâmico, uns circulares e outros que ocupam os espaços entres as diferentes circunferências. A passagem entre os diferentes tons é feita de forma gradual e não repentina. Entre este mesmo trajecto aparecem de vez a vez, espaços verdes que além de alguma sombra transmitem paz e calma.