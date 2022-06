Casa moderna e encantadora

Localizado em Alcácer do Sal, no Alentejo, o lugar integra-se numa região estratégica da história de Portugal devido à sua posição geográfica e características ambientais e paisagísticas. Junto ao rio Sado, a cidade estabeleceu-se graças ao seu interesse natural, dando origem a extensas áreas de produção se sal, responsáveis por grande parte do desenvolvimento económico da região.

O terreno intervencionado incorpora-se numa extensa propriedade com cerca de catorze hectares, anteriormente utilizados para a agricultura. Marcada pela típica paisagem alentejana, a área integra-se numa paisagem única proporcionando uma atmosfera extremamente calma e ideal para relaxar.