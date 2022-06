Um olhar diferente sobre a cidade

O olhar sobre uma cidade pode ser na realidade algo divertido e até colorido. A prova disso fica em Valência, na nossa querida vizinha Espanha. Neste projecto, a Equipe Ceramicas, conseguiu simplesmente através de uma paleta de cores luminosa de revestimentos cerâmicos, pavimentar uma zona de passeio junto à costa e proporcionar assim caminhadas ao ar livre alegres e animadas.

As cidades já não têm de ser aborrecidas e cinzentas, antes pelo contrário, devem ser valorizadas e proporcionar aos seus moradores um orgulho especial e ainda uma grande vontade de querer a sua cidade sempre melhor, mais limpa, com mais actividades e no geral, mais convidativa e especial. Não me diga que se a sua cidade tivesse um calçadão como este a sua vontade não era ir já para lá, correr, andar de patins ou de bicicleta? Combinar com a sua amiga na zona azul ou contar aos seus amigos que conseguiu correr da zona amarela à vermelha em 15 minutos?

E é que agora com o Verão a chegar e com as preocupações inerentes a mais uma época de praia à que continuar ou impulsionar mais ainda o exercício físico!