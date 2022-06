Apartamento luxuoso mas acessível

O mobiliário é uma parte fundamental na caracterização de um espaço, sendo por isso uma parte fundamental em qualquer projecto de interiores. Repare como todos os elementos foram cuidadosamente seleccionados para caracterizar este ambiente sofisticado e luxuoso, desde a pequena mesa metalizada, aos elementos decorativos modernos e com cores vivas, que contrastam com o ambiente monocromático difundido pelo ambiente geral do apartamento.