Arrebatadora casa de luxo no Rio de Janeiro

Imaginaria encomendar uma casa à distância? Confiaria totalmente no arquitecto?

Esta brutal habitação de mais de 600 m² encontra-se localizada no Bairro da Tijuca, no Rio Janeiro e foi planeada e projectada a quilometros de distância. O morador apaixonado por futebol, desejava uma habitação no Brasil para assistir a Copa do Mundo de futebol com a sua família e a solução encontrada foi esta. O atelier de arquitectos do Rio de Janeiro liderado por Leila Dionizios ganhou autonomia total sobre o projecto e o resultado é simplesmente estonteante, podendo mesmo afirmar, de extremo sucesso! Com muita segurança e privacidade esta casa de sonho é o refúgio ideal para esta família.