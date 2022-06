homify 360º Um sonho minimalista em Londres!

Hoje temos para si um projecto do atelier Tsuruta Architects que consistiu na criação de uma nova extensão para uma habitação típica londrina, após a demolição da antiga. Na intervenção os arquitectos procuram manter a memória do antigo local, dando-lhe uma nova vida através de materiais simples, com um design contemporâneo. Uma vez vez mais, destacamos a importância da memória e a sua inclusão no projecto arquitectónico, por permitir uma identificação com o passado histórico da cidade, sem deslocar a nova intervenção. Destacamos também neste projecto, a extrema audácia com que a distinção entre o passado e o presente foi conseguida, recorrendo apenas a algumas distinções formais na junção dos materiais.

