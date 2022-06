homify 360º Uma habitação moderna!

No volume superior situam-se todas as funções privadas, nomeadamente, quartos, casas-de-banho e closets. O vidro, uma vez mais, demonstra-se uma solução implacável de modo a maximizar a iluminação natural, dividindo assim os espaços muito subtilmente. Aqui podemos observar um detalhe do closet e da casa-de-banho, com um toque clássico e moderno! Neste local, mostra-se pertinente a questão do detalhe, na minimização de juntas à vista e encaixe perfeito dos materiais, de modo a conferir este ar perfeccionista e cuidado.

O que achou deste projecto?