Como manter a sua casa quente durante o inverno!

As cortinas grossas também tornam o ambiente mais quente. Se de dia podem ser abertas, ao fim do dia feche-as para preservar o calor que tanto precisa para as noites mais frias do ano. Os tecidos quentes, ainda que mais grossos, podem ser elegantes, basta que os adapte à decoração e aos acessórios de inverno que tem.

Um espaço no qual o verde é majestade, em diferentes tons. Sinta-se feliz em sua casa, mesmo que lá fora o tempo não seja convidativo. Mais uma boa razão para ficar no seu ninho, rodeado de quem ama. Use a imaginação para criar momentos de grande alegria.