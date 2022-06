Pequena habitação na Ilha da Madeira

Além da função pura da escada, ela aqui também actua como parte do mobiliário integrante do espaço. A altura dos 3 degraus permitiu a criação de móveis que com gavetas de generosas dimensões que dão grande capacidade de armazenamento. Este móvel actua como uma plataforma e sustenta a estrutura da escada até ao piso superior.

O seu desenho é simples e super moderno, mas o que não sabia e que o irá de certo surpreender, é que a superfície foi idealizada com esta profundidade para funcionar como uma cama. Com a simples colocação de um colchão este espaço no vão das escadas pode funcionar de sofá e até de cama.

O corrimão da escada é elegante e clean e contrasta com as vigas em madeira no tecto e a parece tradicional em pedra.