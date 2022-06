6 dicas para projetar o seu escritório em casa

Precisamos de inspiração… de concentração, de um lugar tranquilo e sossegado, com todos os apetrechos para trabalhar… é no escritório que vamos… Precisamos de o compor e…

A peça fun-da-men-tal dentro de um escritório é a escrivaninha, tem dúvidas? Nós não… Sem ela nada feito. Preciso de uma mesa de trabalho, independentemente da forma, do modelo, da cor ou ainda do material que ela se apresentar. É através dela que iremos desenvolver as nossas tarefas de trabalho, de estudo ou ainda de lazer. Os modelos de escrivaninha variam imenso, podem ser organizadas de diferentes modos como com gavetas, prateleiras, nichos ou ainda um suporte para teclado ou monitor de computador. Elas podem ser extensas a outras peças de mobiliário, dependendo do espaço que dispõe para este pequeno lugar laboratorial.

Antes de escolher a escrivaninha tenha em atenção o ambiente do espaço, ela deverá combinar com as restantes peças de mobiliário, nomeadamente se esta for colocada num cômodo já comprometida (sala ou quarto). Talvez o mais acertado será optar por um modelo versátil, adaptando-se assim a qualquer estilo, podendo ser encaixada neste ou naquele lugar sem qualquer problema. Outra dica, se puder, compre uma escravaninha num tamanho razoável, pois o espaço de uma mesa rapidamente se torna pequena, com o atulhar das papeladas, do computador e afins. É claro, que no fim do trabalho deixe tudo em ordem e organizado nas gavetas ou outras arrumações próprias.