Um lar encantador sobre o Rio Douro

Porque a época do Natal é para muitos tempo de férias, hoje damos-lhe a conhecer uma excelente opção, quer para Inverno quer para o Verão, o nosso país tem destas coisas, espaços incríveis em qualquer estação do ano. Se gosta de umas férias para relaxar rodeado de uma paisagem magnífica e longe da confusão este lugar é para si! Apresentamos-lhe a Villa Spa Douro, localizada na Quinta do Arnado, São Lourenço do Douro, em Portugal, um espaço fantástico rodeado pela magnífica paisagem mediterrânica do Douro. Formada por caixas de betão aparente o edifício ergue-se na montanha com vistas incríveis sobre a paisagem. Esta Vila tem várias possibilidades de lazer e recreio, desde banhos de piscina ao ar livre, o spa e até actividades trilhos pelas montanhas ou canoagem.

Curioso? Vamos explorar! As imagens são fantásticas, da autoria do fotógrafo de Arquitectura António Chaves Fotografia.