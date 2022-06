Casa no campo com vista para o mar

Hoje mostramos-lhe uma casa no campo muito moderna e com vista para o mar. Uma casa em Portugal, no Algarve, mais propriamente na Caramujeira. A habitação, desenvolvida pelos arquitectos Holandeses Chitekt procurou inspirar-se num modelo tradicional de casa portuguesa, especialmente desta região, e dar-lhe um novo aspecto, muito moderno com toques especiais.

Esta é uma habitação muito espaçosa e com espaços de lazer exteriores fantásticos, vale a pena conhecer…