Interiores incríveis em plena floresta

Porque uma casa no campo com um estilo mais rústico também pode ser muito moderna e ultra confortável, mostramos-lhe os interiores desta habitação que parece localizar-se em proximidade de uma floresta. Pelo menos o ambiente que se vive no interior, é mesmo esse, um estilo florestal ou de caça. No fundo trata-se de um retiro de ski em Tahoe, na California, Estados Unidos.

Conforto não falta e o que lhe mostramos aqui são peças únicas, incríveis de design, dispostas de forma muito harmoniosa e confortável. A decoração é da autoria de António Martins Interior Design Inc, de São Francisco, Califórnia. Este é um designer premiado que conta com projectos em vários países do mundo. Algumas peças têm o nome do respectivo autor ou empresa na página do projecto.

Deixe-se encantar por este ambiente tão especial…