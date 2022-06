Espaços divididos por lareiras modernas

Este tipo de lareiras são fáceis de montar e não precisam de qualquer conexão com a rede de gás ou electricidade, para que possam funcionar por casa. Isso permite que sejam flexíveis e facilmente manuseáveis, ao ponto de conseguirem organizar o espaço quando ajustadas as paredes. A variedade de modelos, tradicionais e modernos, permite-nos encontrar a solução que melhor se adaptará ao nosso tipo e estilo de decoração interior. Tal como vemos no projecto de Kamin Design, as lareiras a bioetanol não são apenas um elemento de design elegante, mas por outro lado, também podem ser uma solução arquitectónica, esteticamente equilibrada e amiga do ambiente.